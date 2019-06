Evere: un homme blessé après avoir tenté d'éteindre une friteuse en feu avec de l'eau

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie de cuisine dans un appartement à Evere, samedi vers 14h00. L'habitant des lieux a tenté d'éteindre le feu qui a pris à sa friteuse en jetant de l'eau dessus. Il a été légèrement brûlé, a indiqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Ce dernier a tenu à rappeler qu'il est extrêmement dangereux de tenter d'éteindre un feu de friteuse avec de l'eau.





"Nous sommes intervenus dans un appartement de la rue Frans Van Cutsem à Evere, samedi peu après 14h00, pour un feu de cuisine. En réalité, l'habitant des lieux a tenté d'éteindre le feu qui a pris à sa friteuse avec de l'eau. C'est la chose à ne surtout pas faire", a exposé Walter Derieuw."Il faut tenter de débrancher la friteuse et d'éteindre la hotte, puis il faut couper l'arrivée d'oxygène en couvrant l'appareil avec, par exemple, un torchon légèrement humide, et bien entendu appeler immédiatement les pompiers", a-t-il expliqué.L'habitant a été légèrement brûlé, aux 1er et 2e degrés. Il a été emmené à l'hôpital.L'incendie a rapidement été sous contrôle dès l'arrivée des pompiers mais la cuisine de l'appartement en question est actuellement hors d'usage.