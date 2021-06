Evere: un homme blessé par balle

Un homme a été victime d'un tir par balle, lundi vers 17h30, dans le quartier Permeke à Evere, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Bruzz. La victime se trouve dans un état grave.



Les faits se sont passés dans les environs de l'avenue Constant Permeke. Un homme a été la cible d'un tir par arme à feu. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Ses jours sont en danger. Le parquet de Bruxelles a demandé une expertise balistique et requis un médecin légiste et le Laboratoire de la police fédérale de descendre sur les lieux. Il a également requis un juge d'instruction d'enquêter. Les circonstances des faits ne sont pas encore claires. Le parquet n'a pas précisé si un suspect a déjà été interpellé ou non.