Evere: une personne intoxiquée à la suite d'un incendie dans un garage sous-terrain

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à Evere vendredi vers 5h pour l'incendie de deux véhicules stationnés dans un box à l'intérieur d'un garage souterrain

Une personne a été intoxiquée. Elle a été retrouvée inconsciente et emmenée à l'hôpital. Par ailleurs, le feu a brûlé certains câbles d'alimentation en électricité. Une partie de l'habitation en est donc privée.



"Nous sommes intervenus peu après 05h00, dans un garage sous-terrain de la rue Oud Kapelleke à Evere", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait un dégagement de fumée. Celle-ci n'a toutefois pas pu entrer dans les appartements du bloc situé au-dessus du garage. Mais à l'entrée de celui-ci, il y avait une personne inconsciente. Elle a été évacuée vers l'hôpital. Je n'ai pas d'information au sujet de son état", a-t-il appris. "Deux voitures brûlaient dans un box de ce garage sous-terrain. Le feu a été éteint mais les véhicules sont détruits. Il y a eu aussi des dégâts de suie et de fumée sur d'autres voitures à proximité. En plus, des câbles d'alimentation en électricité pour le bloc d'appartements, qui passaient au-dessus de ce box, ont brûlé aussi. Donc, une partie du bâtiment est sans électricité. Sibelga fait le nécessaire", a ajouté Walter Derieuw. Les pompiers sont toujours sur place pour ventiler le garage.