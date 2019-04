Evitez à tout prix le Ring intérieur de Bruxelles ce mardi matin: plus de 20 kilomètres de bouchons

Plus de 20 kilomètres de bouchons sont enregistrés ce mardi matin.

Les vacances de Pâques battent leur plein, mais la circulation n'en est pas moins compliquée sur le Ring intérieur de Bruxelles.

En cause: deux chantiers. Le premier à l'approche de Woluwe-Saint-Etienne, le second entre Tervuren et le Carrefour Léonard. Dans chaque cas, une bande de circulation est bloquée. Et dans le cas du second, le camion de signalisation est en panne, à la sortie du tunnel des 4 bras de Tervuren, vers Waterloo donc.

La situation ne va pas s'arranger car un accident s'est produit peu après 7 heures ce matin à Zaventem. Une deuxième bande se retrouve donc bloquée.

Cela provoque de longues files, le trafic est très, très chargé, précise RTL Mobilité. Déjà depuis Grand-Bigard et jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne, vous mettez là 50 minutes supplémentaires.

Et encore des files, ensuite, 20 minutes supplémentaires de Wezembeek-Oppem à Tervuren, toujours en direction de Waterloo.