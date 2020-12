Immersion dans un luxueux hôtel Bruxellois pendant la pandémie: le quotidien est chamboulé en coulisses

Ce soir, juste après le RTL INFO 19H, le magazine d'actualité Reporters vous emmènera dans un luxueux palace de Bruxelles. Les équipes vous font visiter les coulisses de l'hôtel pendant la crise et surtout, le quotidien de Chantale et Lydie qui travaillent dans le département nettoyage de l’hôtel.

Lydie, la gouvernante générale de l'hôtel, et Chantale, l'aide-ménagère, nous amènent dans les coulisses de leur travail. Leur quotidien s'est vu chamboulé par la pandémie actuelle et les mesures en vigueur, l'équipe de Reporters les a suivies dans ce contexte un peu particulier.

Comme à son habitude, Lydie s'assure que tout est parfait dans l'une des suites du luxueux palace: "Tout le nettoyage est fait ? Il te reste maintenant la partie désinfection à faire, donc la télécommande et tous les objets de contact", précise-t-elle à Chantale.

Toutes deux se dirigent ensuite vers la spacieuse terrasse de la chambre, Chantale doit la rendre "un peu plus gaie" à cause du mauvais temps.

Depuis le re-confinement, Chantale ne travaille plus que 2 jours par semaine. Une décision qui l'attriste beaucoup : "Ça m'a rendu malheureuse. Au mois de Juillet quand on a rouvert, c'était la joie de revoir tout le monde! Et puis du jour au lendemain, avec le re-confinement, on est vraiment tristes", explique la jeune femme.

