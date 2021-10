Fabrizio, restaurateur bruxellois, ne vérifiera pas le Covid Safe Ticket de ses clients: "On n’est pas là pour jouer à la police"

Le Covid Safe Ticket entre en vigueur le 15 octobre, à Bruxelles. Un pass sanitaire obligatoire pour avoir accès à l'horeca. Il y aura une période de tolérance avant les contrôles. Certains restaurateurs n'hésitent pas à déclarer ouvertement qu'ils ne vérifieront pas.



Pour Fabrizio, il n’est pas question d’appliquer cette mesure dans son établissement. "Nous, on n’est pas du tout d’accord avec le Covid Safe Ticket. Moi, je suis bloqué au bar, le téléphone n’arrête pas de sonner. Le garçon de salle doit accueillir et s’occuper des clients et il n’est pas là pour jouer à la police", explique le restaurateur bruxellois.



De son côté, Salvatore, un autre restaurateur, a trouvé une autre solution. Il laisse un téléphone à l’entrée de son établissement. Les clients choisiront de scanner leur code QR tout seul ou de ne pas le faire, car le patron se dit suffisamment occupé. "Je cours dans tous les sens pour essayer de satisfaire mes clients. On va voir comment ça va se passer, mais je n’aurai pas le temps de scanner. C’est pour ça que j’ai opté pour cette solution-là".



Salvatore estime que le gouvernement n’a pas pris ses responsabilités. "Le gouvernement nous donne la patate chaude. Si ils avaient obligé la vaccination à tout le monde, ces discussions n’auraient pas lieu."



Les gérants savent qu’ils s’exposent à des amendes allant de 50 à 2500 euros si le Covid Safe Ticket n’est pas appliqué.