Fermé pendant 15 ans, le premier cinéma de Bruxelles va rouvrir ses portes (vidéo)

C'est une institution qui rouvre ses portes fin du mois à Bruxelles. Il s'agit du Pathé Palace, le premier cinéma de la capitale ouvert en 1913 et qui est resté fermé durant ces 15 dernières années. L'établissement promet une programmation de film d'auteurs mais situé en plein piétonnier, il risque d'avoir du mal à attirer les visiteurs. Emmanuel Dupond et Pierre Alterman se sont rendus sur place pour le RTLinfo19H.

Devant l’entrée du Palace, quelques piétons ont le regard figé sur la façade rénovée de ce qui fut autrefois le premier cinéma de la capitale. Les riverains saluent le retour d’une institution bruxelloise .

"Pour le quartier, c’est une bonne nouvelle. Ce qui m’inquiète, c’est que cela se déroule pendant les travaux du piétonnier", confie l'un d'entre eux.

Le Palace se trouve en effet à deux pas de la Bourse. A l’intérieur le cinéma, fermé depuis 15 ans est flambant neuf et présent un mélange audacieux entre art déco et modernité. Un cinéma aujourd’hui présidé par Luc Dardenne, un cinéaste emballé, mais anxieux. "C’est vrai que pour l’instant, il y a des travaux partout autour de nos salles. J’espère que quand le piétonnier sera terminé, les transports en commun pourront se rapprocher. Tout cela sera magnifique", déclare-t-il.



"On va devoir trouver une identité"

Le Pathé Palace était le plus ancien théâtre cinématographique du pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles en est propriétaire depuis 2001. Le coût des travaux s'élève à 10 millions d’euros. Luc Dardenne et son équipe veulent en faire un cinéma art et essai, le sixième dans la capitale. Autant dire que le projet est ambitieux .

"On va devoir trouver une identité un peu hybride avec à la fois avoir du cinéma d’auteur, du cinéma de recherche mais aussi du cinéma plus commercial", indique Nicolas Gilson, le programmateur.

Un cinéma encadré et éducatif. Avec ses quatre salles de tailles différentes et un restaurant axé sur des produits locaux, le palace espère attirer 100.000 spectateurs chaque année . Il ouvrira ses portes au public le 28 février prochain.