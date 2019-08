Forest: fermeture exceptionnelle du parc Duden pour une durée de 15 jours

Le parc Duden sera partiellement fermé à compter de lundi et pour une durée estimée de 15 jours afin de traiter 23 arbres touchés par la canicule de 2018, selon une information diffusée par plusieurs médias et confirmée mercredi par Grégory Reinbold, responsable au sein du service de gestion du patrimoine arboré de Bruxelles Environnement, en charge du parc Duden.





Il a été décidé d'abattre 13 arbres, de couper les cimes de 6 autres et d'encore délester de leurs bois morts 4 hêtres.Ces mesures sont motivées par plusieurs raisons. "Depuis 2010, on constate que les vieux hêtres du parc Duden, qui ont à peu près 200 ans, se portent mal", explique Grégory Reinbold.

"Ce sont des arbres qui sont en fin de vie. Ils ont souffert de la canicule de 2018. On a eu un printemps et un été très secs l'année passée et on sait que les hêtres ont besoin d'eau. Le parc Duden comporte beaucoup de sols sablonneux à travers lesquels l'eau filtre et ne se stocke pas. En mai, on a constaté que beaucoup de ces arbres avaient souffert et on a commandé une expertise, qui a confirmé notre diagnostic. Bon nombre d'arbres doivent être traités au plus tard au 31 mars 2020, dont certains en urgence. Il s'agit de ces 23 arbres dont il est question aujourd'hui".

Les hêtres concernés sont disséminés sur l'ensemble du parc. Ce dernier sera en conséquence quasiment totalement fermé le temps de l'intervention de Bruxelles Environnement à l'exception de 3 zones, à savoir la zone de l'esplanade, l'accès à l'école située dans le parc que seuls les étudiants pourront emprunter et l'allée Mosselman. Pour rappel, le bourgmestre de la commune de Forest Stéphane Roberti avait également dû autoriser début juin par arrêté l'abattage de 5 hêtres avant la fin de la période de nidification, qui prenait fin au 15 août.