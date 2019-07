Fête nationale: des perturbations de circulation attendues dans la capitale

Le défilé aura lieu à 15 heures 30, rue de la Loi. Il passera Place des Palais, avant de finir rue Ducale vers 17 heures. Cela occasionnera quelques perturbations de circulation. Si vous avez prévu de vous rendre dans le centre, mieux vaut abandonner la voiture.

Plusieurs rues sont interdites à la circulation dans le centre. Cela concerne les voitures mais également les bus et trams. Ce matin, les rues autour de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule sont déjà bloquées en raison du Te Deum.

Les activités organisées dans le cadre de ces festivités vont également perturber la circulation. Impossible de circuler autour de la Place Poelaert, du quartier royal et celui du Sablon.

Dès 12h, les tunnels Cinquantenaire, Loi et Reyers seront fermés. Dès 12h30, place aux préparatifs pour le défilé entre la rue de la Loi et la Place des Palais. L’avenue de Cortenbergh, le rond-point Schuman et la rue Belliard seront alors inaccessibles.

Jusqu’en début de soirée, mieux vaut donc privilégier le métro ou la marche pour circuler dans la capitale.