Fête nationale: une foule massive dans les rues de Bruxelles (vidéo)

C’est la fête nationale toute la journée. Un 21 juillet qui a déjà bien commencé, ce matin, avec de nombreuses activités proposées au public, dans les rues de Bruxelles. L'occasion, notamment, pour les enfants de découvrir l'aspect "ludique" de la vie militaire.

A 10h ce matin dans les rues du centre de Bruxelles, une foule déjà massive était présente pour participer aux festivités du 21 juillet. Très populaire: le matériel militaire. "C’est la toute première fois que je monte dans un hélicoptère. C’est assez impressionnant. Je n’imaginais pas ça avec autant de boutons et de machinerie. Ça m’impressionne que certains en font leur métier", raconte un passant aux commandes d’un hélicoptère de la défense belge. Parmi les activités proposées, il est possible de manipuler une grue montée sur un camion. Dextérité et patience sont nécessaire pour réussir l’exercice.

"Voir le Roi"

Les amateurs de sensations fortes se tournent quant à eux vers le ‘death ride’. Précédé d’un mur à escalader, l’attraction fait le bonheur des participants. Mais aussi des badauds bien installés. "C’est excellent. Les stands sont magnifiques, des soldats très amicaux. L’embauche des jeunes, tout ce qu’on veut."

Chacun a concocté son programme de la journée. Dans la foule, nos reporters, Sébastien Capette et Elisabeth Wouters, croisent plusieurs habitués. "Je suis Flamand, de près de Gand. Je viens chaque année ici. C’est très bien. J’ai déjà vu le Roi et la Reine", lâche un monsieur grimé aux couleurs de drapeau belge. Séraphine, elle, sait ce qu’elle veut: "voir le Roi. C’est impressionnant de le voir". Séraphine, aura peut-être la chance de le croiser lors du passage en revue des troupes militaires.