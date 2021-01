Feu de cuisine à Jette dimanche soir: pas de blessé, un chien intoxiqué par la fumée

(c) Pompiers de Bruxelles

Dimanche vers 18h05, les pompiers ont été appelés à la rescousse pour un feu de cuisine à Jette dans une maison de deux étages, rue Léopold I. L’incendie faisait rage à l’arrière du bâtiment. Pendant les travaux d’extinction le gaz et l’électricité ont été coupés et les panneaux solaires ont également été déconnectés. Un chien, intoxiqué par la fumée, a été évacué. Il a été pris en charge par des ambulanciers et l’équipe médicale du SMUR de l’hôpital militaire sur place. Il se porte bien. Heureusement pas de victimes humaines. L’habitation est inhabitable.