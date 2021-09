Accord pour un pass sanitaire à Bruxelles: voici ce qui pourrait changer

Le pass sanitaire pourrait être d’application à partir de 16 ans dès le 1er octobre à Bruxelles dans plusieurs endroits, selon nos confrères du quotidien Le Soir.

Le fédéral et les entités fédérées ont avalisé mardi soir les termes d'un accord de coopération concernant l'élargissement de l'utilisation du Covid Safe Ticket, a-t-on appris à plusieurs sources. Mais aucune communication officielle n'est encore intervenue. Cette mesure doit encore être validée et entérinée par le Comité de concertation (de manière électronique ou au plus tard le 17 septembre, jour du prochain Codeco).

Ce pass sanitaire pourrait être demandé dans l'horeca, les discothèques, les salles de sport et de fitness, à partir de 16 ans dès le 1er octobre. Concernant les événements de masse, les hôpitaux et maison de repos, il pourrait être d'application dès 12 ans. Ces mesures devraient s'appliquer en Région bruxelloise. La couverture vaccinale y est en effet moindre que dans les deux autres Régions. La Wallonie et la Flandre ne prévoient pas pour le moment de faire appel à ce système.