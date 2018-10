Pourquoi la chute des feuilles complique-t-elle le travail des conducteurs de tram de la STIB?

La chute des feuilles n'est pas sans risque pour les conducteurs des trams de la STIB (Société des transports bruxellois), qui doivent adapter leur conduite. Les piétons qui traversent sans prêter attention à l'arrivée du tram à Bruxelles sont nombreux et cela est très dangereux. Ces scènes sont quotidiennes pour les conducteurs de la STIB. Nous l'avons constaté lors de notre dernier tournage à bord d'un tram. En quelques minutes sur l'avenue Louise, deux groupes de piétons traversent juste devant le tram. À l'époque de la chute des feuilles, ces comportements représentent encore un plus grand danger.

Cindy Arents, porte-parole de la STIB nous explique ce phénomène: "Quand le tram circule, il écrase des feuilles qui sont sur les rails. Et cela rend les rails plus glissants et du coup, cela peut augmenter la distance de freinage des trams. C'est pour cela qu'on mène des campagnes de sensibilisation en interne et vers l'externe et qu'on a des machines spécialisées pour nettoyer les rails", nous détaille-t-il.

Dans le jargon, ce nettoyeur de rails est appelé la motrice 7055, capable de projeter de l'eau et nettoyer les feuilles et puis surtout de déposer sur le rail, une couche de sable.

"C'est un camion qui intervient à la demande du dispatching tram et qui sable sur les voies des sites arborés ou qui sont plus glissantes que d'autres sur Bruxelles en période de chute de feuilles actuellement", nous détaille un employé.

Le sable permet de réduire la distance de freinage du tram. Les nouveaux véhicules seront d'ailleurs équipés d'un système de détection automatique. La société des transports bruxellois rappelle les conseils de prudence, principalement en cette période où la nuit tombe plus rapidement.

"On est souvent occupé sur son GSM, avec des écouteurs, on ne fait pas attention. On traverse à la dernière minute donc il faut vraiment être vigilant, même sur un site propre. Un tram peut en cacher un autre. Il faut toujours être attentif", recommande la porte-parole.

Sur les 15 millions de kilomètres parcourus en par les trams bruxellois, la STIB a vu le nombre d'accidents avec piétons diminuer ces dernières années. 52 en 2016, 45 l'année dernière. Une diminution de plus de 10% depuis 2015.