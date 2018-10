Files INTERMINABLES à l'entrée de Bruxelles ce matin en pleine heure de pointe: que s’est-il passé?

Ce matin, peu après 6h20, le tunnel Reyers a été fermé en direction du centre mardi matin en raison d'une intervention d'entretien prolongée. En conséquence, un total de 5 km d'embouteillages sur la E40 en direction de la capitale a été enregistré vers 08h30, selon le centre flamand pour le trafic (Vlaams Verkeerscentrum).

Cette fermeture a engendré des répercussions autour de la place Meiser.

Ilse Wuyts, porte-parole de Bruxelles-Mobilité nous explique les circonstances exceptionnelles qui ont engendré ces bouchons: "Il y a eu des travaux de nuits dans le travail Reyers-Centre. Quand on a voulu le rouvrir, on a constaté que les caméras ne fonctionnaient plus, parce qu’elles n’étaient plus connectées au courant. A ce moment-là, on a de suite contacté les techniciens, qui sont venus sur place, et ils ont mis jusqu’à 10h30 pour résoudre le problème avec le service d’alimentation électrique, donc on a pu rouvrir le tunnel vers 11h", précise-t-elle.

La porte-parole précise que les travaux de rénovation ne concernent pas le tunnel Reyers-Centre, mais l'autre tunnel Reyers : "Le tunnel qui n’est pas encore rénové doit encore exister avec une infrastructure et des équipements un peu vétustes, donc il risque d’y avoir des problèmes. Ceci dit, on a retravaillé les conditions minimales d’exploitation, ce qui nous permet d’avoir moins de fermetures de tunnels sur base annuelle qu’avant ce conditions minimales d’exploitation".

La porte-parole rassure : ce matin, il s’agissait d’une situation exceptionnelle. "On ne risque pas de la revoir dans les jours à venir, on a fait en sorte de résoudre le problème au plus vite, maintenant, on va analyser ce qui a causé le problème, afin de prévenir et faire en sorte que ça ne se reproduire plus dans le futur".