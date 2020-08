Filmé sur le Ring de Bruxelles en trottinette à 70km/h (vidéo)

Images folles d'une trottinette électrique sur le ring de Bruxelles. Le "deux roues" circule sur la bande d'arrêt d'urgence à du 70 km à l'heure selon l'automobiliste qui l'a filmé. Une promenade de nuit, sans casque, ni gilet jaune, à une vitesse interdite pour ce genre de véhicule. La vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux mais impossible de dire de quand datent les faits. Ce comportement dangereux n'est évidemment pas à reproduire.

Benoit Godart est le porte-parole de VIAS, l'Institut pour la sécurité routière. "S'il tombe, il risque d'être très grièvement brûlé, surtout sur une bande d'arrêt d'urgence ou s'accumulent de nombreux déchets et autres."

Rouler sur une bande d'arrêt d'urgence représente une infraction du troisième degré. De plus, l'accès sur l'autoroute à ce type d'engin n'est pas autorisé. Évoquant la vitesse de l'engin, Benoit Godart explique que "c'est le problème avec les achats sur internet. Certains ne sont pas conformes. En cas d'accident, l'assurance n'interviendra pas." Rappelons que la vitesse maximale des trottinettes ne peut excéder les 25km/h.

VIAS se dit favorable au port du gilet fluo de nuit pour les vélos et les trottinettes car "les feux sont très bas et légers" et recommande vivement le port du casque.