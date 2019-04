Fini la tolérance pour ces véhicules en région bruxelloise: lorsqu'ils seront repérés par les caméras, une amende de 350€ sera envoyée

Attention si vous roulez en voiture à Bruxelles: c'est la fin de la période de tolérance, pour la zone "basse émission". Si vous êtes repéré, vous risquez 350 euros d'amende.

Les véhicules Diesel de norme "euro 0, euro 1 et euro 2" immatriculés avant 2000, et les Essence de type "euro 0 et euro 1" avec une plaque d'avant 1997 n'ont plus le droit de circuler en Région bruxelloise. Cela concerne 19.000 voitures, qui risquent d'être repérées dans les rues de la capitale.

En effet, 184 caméras sont installées partout dans Bruxelles pour scanner les plaques d’immatriculation. 1.200.000 véhicules sont ainsi contrôlés tous les jours dans la capitale, à la recherche des voitures désormais interdites. "La caméra filme, flashe, prend une photo de la plaque. L'image est ensuite envoyée automatiquement au service de Bruxelles Fiscalité, et sur base de leur fichier repère, ils voient si le véhicule est en infraction ou pas. Si le véhicule est en infraction, le conducteur reçoit l'amende", explique Pauline Lorbat, porte-parole de Bruxelles-Environnement.





"Interdire aux véhicules les plus polluants de circuler en région bruxelloise"

Une période transitoire a été lancée sur les trois premiers mois de cette année. Près de 9.000 avertissements ont été envoyés aux propriétaires de véhicules en infraction. Mais depuis aujourd’hui plus de répit: ce sera une amende de 350€.

Les caméras sont positionnées aux entrées de Bruxelles mais aussi dans la capitale. "C'est un maillage assez dense, puisque c'est plus d'une centaine de caméras. Maintenant, si le conducteur veut frauder, il y a toujours moyen de frauder. Evidemment, ce n'est pas du tout l'objectif, notre objectif à nous, et c'est pour ça que la LEZ est entrée en vigueur, c'est d'améliorer la qualité de l'air, et donc d'interdire aux véhicules les plus polluants de circuler en région bruxelloise", ajoute la porte-parole.

D'ici la fin de l’année, 300 caméras seront installées dans la capitale. La norme de votre voiture est normalement inscrite sur les papiers de votre véhicule. Si ce n’est pas le cas, il faut se référer à la date de la première immatriculation.