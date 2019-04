Floralia Brussels, 2e plus grande expo de fleurs de printemps au monde, est lancée: "Ça fleurit les jours sombres qui sont passés"

C'est l'une des plus grandes expositions de fleurs de printemps au monde. Plus d'un million de fleurs s'offrent au regard des visiteurs dans les allées du château de Grand Bigard.

La 16e édition des floralies a débuté. L'évènement qui a lieu au château de Grand-Bigard rassemble de nombreux visiteurs. Le temps froid de ce dimanche ne décourage pas les amateurs de tulipes. "Je me suis habillée en conséquence. La grosse écharpe et la doudoune", confie une dame. "Ça nous donne envie d'avoir l'été. Ça fleurit les jours sombres qui sont passés. Ça donne de la joie", précise une amatrice de fleurs.

"Pour nous, le froid n'est pas un problème puisque les tulipes supportent très bien le froid. Bon, il ne faut pas qu'il gèle -5°c... mais jusqu'à 0°c ça a plutôt un effet de conservation sur les fleurs donc, le visiteur a justement l'occasion de voir un parc qui est très bien conservé", explique Cedric Pelgrims de Bigard, organisateur de Floralia Brussels.

400 variétés de tulipes sont plantées dans les 14 hectares du parc, ce qui fait de Floralia Brussels la deuxième plus grande exposition de fleurs de printemps au monde.



Pour cet immense chantier, une équipe de dix jardiniers est à l'oeuvre pendant 1 mois et demi. "On plante 1,5 million de bulbes en automne. On commence mi-octobre. Et donc ça prend jusqu'après Noël pour tout planter puisqu'on plante tout à la main de façon artisanale", détaille Cedric Pelgrims de Bigard, organisateur de Floralia Brussels.

Tous les bulbes du parc sont offerts par des producteurs hollandais, la meilleure des publicités pour ces vendeurs de fleurs.