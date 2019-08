Flowertime 2019: l'Hôtel de Ville de Bruxelles se transforme en jardin (Vidéo)

Plus de 30 artistes venus du monde entier fleurissent l’Hôtel de ville de Bruxelles à l’occasion du Flowertime. Cet événement est organisé tous les deux ans depuis 2013, en alternance avec le Tapis de Fleurs. Pour cette 4e édition, les artistes floraux décorent une nouvelle fois l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

La thématique de cette année aborde la mondialisation et la mixité. "Je choisis d’afficher une grande mixité de couleurs, de fleurs et de design dans mes créations. J’ai choisi ça parce que Bruxelles représente une grande mixité. C’est une énorme ville, mais tout se mélange en restant en harmonie", explique Natallia Sakalova, une artiste florale qui travaille sur l’événement. Ces créations prennent des heures à être réalisées. C’est un challenge que les fleuristes relèvent avec plaisir. "Ici, on peut réellement s’exprimer. On nous donne carte blanche", se réjouit Marc Noël, un artiste de l’événement. Les salles du bâtiment sont également décorées par des dizaines de créations florales.

Des animations sur la Grand-Place

Une arche de fleurs décore également la Grand-Place et le Manneken-Pis a été habillé pour l’occasion. L’événement prend place du 14 au 18 août. Ces dates ont été choisies pour compléter le Tapis de Fleurs qui se déroule à la même période les années paires depuis 1971. Les animations autour de ce thème auront lieu sur la Grand-Place.