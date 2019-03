Forest: des enfants dénudés filmés lors d'une excursion, une enquête est en cours

Des enfants scolarisés dans une établissement de Forest ont été filmés alors qu'ils étaient dénudés lors d'une classe de mer. L'information, rapportée par nos confrères de la DH, nous a été confirmée par les autorités locales. Le parquet de Bruxelles nous a également confirmé qu'une enquête était en cours, mais indique qu'il ne fera aucun commentaire dans ce dossier au stade actuel de l'enquête.

L'établissement concerné est l'école "Arc-en-ciel", située avenue du Globe. "On a porté plainte directement auprès de la police. Effectivement, le collège a déjà pris la décision de se porter partie civile, ça va être confirmé par le conseil communal. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette affaire aille jusqu'au bout, qu'on puisse avoir tous les éléments, et que cela puisse être communiqué aux parents qui sont concernés", explique Stéphane Roberti, bourgmestre de Forest, au micro RTL INFO.

Des étudiantes en stage

Les faits se sont produits lors d'une excursion à Bredene, à la Côte belge, qui a eu lieu entre le 29 janvier et le 1er février dernier. Selon nos informations, des étudiantes majeures, qui suivent des cours en en technique de qualification dans le secondaire supérieur, on fait un stage dans cette école pour accompagner les enfants pendant le voyage. Ces étudiantes ont filmé des enfants dénudés. L'école dans laquelle les étudiantes majeures suivent leurs cours ont averti l'école primaire du fait que ces vidéos circulaient.





"Faire en sorte que les parents soient informés de la situation"

Toujours selon nos informations, ils étaient 72 enfants à partir lors de ce voyage scolaire. Les enfants sur les images sont âgés de 5 à 8 ans. Ils ont été identifiés et leurs parents avertis. On ignore le nombre d'enfants concernés.

Le bourgmestre nous indique: "Ce qui est certain, c'est que la police a fait le nécessaire, que cette affaire va être suivie, et que nous, ce à quoi on travaille, c'est de faire en sorte que les parents soient informés de la situation. Chaque fois qu'on a de nouveaux éléments qu'on peut communiquer, on le fait, et on veille à faire en sorte qu'avec leur collaboration, qu'avec les enseignants, parce qu'ils sont les premiers concernés, on puisse, nous aussi, veiller au bien-être des enfants qui sont dans l'école"

Non-lieu dans une autre affaire concernant une école de Forest

La révélation de cette affaire intervient alors qu'une décision judiciaire vient d'être prononcée après soupçons de pédophilie dans une autre école de la commune, les Sept Bonniers. L'affaire avait éclaté en novembre 2017 à propos d'abus sexuels présumés sur une fillette de 4 ans, au cours d'un voyage scolaire. Pour la justice, qui a mené l'enquête, aucune infraction n'a pu être objectivée dans ce dossier.