Forest: en pleine course-poursuite avec la police, une voiture se retourne et percute trois véhicules

A l'issue d'une course-poursuite avec la police, une voiture a embouti trois véhicules en stationnement mardi peu avant 14h00 sur l'avenue Van Volxem à Forest, a indiqué une porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Forest, Saint-Gilles et Anderlecht), confirmant une information de La Capitale. Une personne a été légèrement blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital.

La voiture en cause s'est retrouvée sur le toit. C'est en se retournant qu'elle a heurté les trois voitures en stationnement. La personne blessée est un occupant du véhicule qui avait pris la fuite. La porte-parole de la police n'était pas en mesure de préciser s'il s'agissait du conducteur ou d'un éventuel passager. La raison de la prise en chasse par la police n'a pas non plus été communiquée.