Forest: un immeuble évacué à la suite d'une fuite de gaz

Les pompiers de Bruxelles et le gestionnaire du réseau Sibelga tentaient samedi après-midi de localiser une fuite de gaz dans un immeuble situé boulevard Guillaume Van Haelen à Forest. Une vingtaine d'occupants de l'immeuble ont été évacués par mesure de précaution.





La police a quant à elle dressé un périmètre de sécurité. La fuite, qui concerne une conduite basse pression, n'a pas encore été localisée. L'immeuble évacué compte six étages et les appartements sont examinés un à un. La police a fait appel à un serrurier pour pouvoir accéder aux appartements dont les occupants ne sont pas présents ou ne peuvent être contactés. Le gaz a été coupé par précaution. Selon les pompiers, la fuite de gaz n'a pas fait de blessé.