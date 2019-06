Forest: un motard perd la vie dans un accident de la route

Un motard est décédé jeudi matin dans un accident de la circulation à Forest, a indiqué la police de la zone Bruxelles-Midi. L'accident s'est produit vers 5h40 près de l'usine Audi, sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique.

Ce matin, peu avant 6h, un motard a perdu la vie à Forest en région bruxelloise. L'accident est survenu boulevard de la Deuxième Armée Britannique entre la moto et un véhicule. Les secours se sont rendus sur place comme le montrent les photos envoyées par l'un de nos alerteurs via le bouton orange Alertez-nous. D'après BX1, le Parquet de Bruxelles se rend sur place. On ignore les circonstances exactes de l'accident. Le motard a succombé à ses blessures après avoir été transporté à l'hôpital. En raison de l'accident, le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique est actuellement fermé à la circulation.



©RTL INFO/Alertez-nous