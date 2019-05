Forest: une collision entre un bus et une voiture fait deux blessés

Un accident entre un bus et une voiture s'est produit jeudi matin sur l'avenue du Pont de Luttre à Forest, faisant deux blessés, a affirmé à l'agence Belga Dorothée Cattrysse, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, confirmant une information de Sudpresse.



La collision a fait deux blessés, une passagère du bus et l'un des occupants de la voiture. La cause de l'accident est actuellement inconnue, a précisé la porte-parole de police. Selon Sudpresse, la voiture a franchi le site propre de la Stib sur l'avenue du Pont de Luttre à Forest et est entrée en collision avec un bus de la ligne 50. Le choc a fait tomber au sol une passagère du bus. Celle-ci a été emmenée en ambulance à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.Selon la police, une autre personne a également été emmneée à l'hôpital. Il s'agit d'un des occupants de la voiture mais elle ne peut préciser s'il s'agit du conducteur.