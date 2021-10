Forest: une personne blessée dans un feu de cuisine ce matin à la rue du Croissant

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mercredi matin, dans une habitation de la rue du Croissant à Forest. Ils ont fait face à un incendie pleinement développé et extrait une personne des flammes. Celle-ci, intoxiquée par la fumée et légèrement brûlée, a été emmenée à l'hôpital. "Les pompiers sont intervenus, mercredi matin à 09h37, pour un incendie au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de la rue du Croissant, à Forest", a relaté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il s'agissait d'un feu de cuisine, d'origine accidentelle. L'incendie était déjà pleinement développé lors de l'arrivée des pompiers", a-t-il ajouté. "Une personne a été intoxiquée par la fumée et légèrement brûlée. Elle a été évacuée vers l'hôpital. La maison est inhabitable en raison des dégâts. De plus, le gaz et l'électricité ont dû être coupés", a précisé le porte-parole. "Les pompiers ont encore dû ventiler la maison voisine, occupée par un commerce."