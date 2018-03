François Bellot tacle le gouvernement bruxellois: "Ce n'est pas le RER qui va régler tous les problèmes de gouvernance"

Le ministre fédéral de la mobilité, François Bellot, était l'invité de Martin Buxant ce matin, dans la matinale de Bel-RTL. Il est venu parler des travaux du RER qui reprennent ce matin. Martin Buxant lui a aussi demandé son avis sur la mobilité à Bruxelles.

Le ministre François Bellot a principalement évoqué les travaux du RER qui reprennent ce matin. Martin Buxant en a quand même profité pour l'interroger sur la mobilité à Bruxelles. Que penser de l'action menée mardi par les chauffeurs de taxi? "Je pense que ça illustre de nouveau l’échec de la politique de la mobilité sur Bruxelles, répond François Bellot. Cette région manque d’une gouvernance. J’entends les ministres du gouvernement bruxellois critiquer Pascal Smet, lui-même ministre du gouvernement bruxellois. Moi quand je dois prendre une décision au niveau fédéral, j’envoie le dossier à l’ensemble de mes collègues et je ne prends aucune décision tant que mes collègues n’ont pas marqué leur accord. Ici j’entends que chacun fait dans son coin ce dont il a envie et ensuite le ministre Smet est critiqué par ses collègues".





Le RER, pas là pour régler les problèmes de gouvernance



Le ministre fédéral de la mobilité, a continué: "Mais le gouvernement bruxellois a-t-il, oui ou non, une politique de mobilité ? Quand je vois les tunnels, la coordination des chantiers,… A chaque fois on dit que le RER, c’est la solution. Moi je veux bien, mais ce n’est pas le RER qui va régler les problèmes de gouvernance du gouvernement bruxellois qui doit avoir une politique intégrée de mobilité, concertée avec tous les ministres".