Frayeur au parquet de Bruxelles ce matin: le bâtiment évacué

Le personnel évacué du bâtiment Portalis, qui abrite notamment le parquet de Bruxelles, a été autorisé à réintégrer les locaux mardi vers 11h30. Le déclenchement de l'alarme incendie peu après 9h est sans doute dû à un problème technique, a indiqué la police présente sur place.

L'alarme incendie s'est déclenchée dans un des étages du sous-sol. Par mesure de précaution, il avait été décidé d'évacuer tout le bâtiment, où travaillent notamment des juges d'instruction et où est logé le tribunal de la Jeunesse. A ce moment, sept personnes arrêtées se trouvaient dans les cellules du Portalis. Elles avaient également été amenées à quitter l'immeuble. Un périmètre de sécurité avait été établi. Les pompiers de Bruxelles, dépêchés sur place, ont inspecté la partie du bâtiment où l'alarme s'était déclenchée, mais n'ont trouvé aucun foyer d'incendie. L'alarme a été arrêtée à plusieurs reprises, mais continuait à se redéclencher. Il semblerait qu'elle soit défectueuse et qu'un problème technique soit à l'origine du problème. Des techniciens tentent de trouver la cause de son déclenchement et de résoudre le dysfonctionnement.