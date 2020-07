Fusillade à Forest: deux suspects placés sous mandat d'arrêt

Deux jeunes hommes ont été placés sous mandat d'arrêt pour leur implication dans les échanges de coups de feu qui ont fait trois victimes dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de minuit, place Alfred Orban à Forest, a indiqué mercredi en fin de journée le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Bruzz. La police recherche toujours le ou les principaux auteurs des coups de feu.



Les deux suspects sont nés en 1998. Y.B. a été placé sous mandat du chef d'assassinat et de tentative d'assassinat en tant que complice. Le second, B.H. est poursuivi pour des faits de menaces verbales, qui sont antérieures aux échanges de coups de feu, mais qui sont liées au dossier. Ces échanges de tirs ont causé la mort d'un homme né en 1997, qui est décédé sur place des suites de ses blessures. Deux autres jeunes âgés de 17 et 19 ans avaient également été blessés par balles. Selon des médias, il s'agirait d'une lutte territoriale entre bandes rivales actives dans la vente de stupéfiants.