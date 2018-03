Fusillade à Forest: le gérant d'un restaurant grièvement blessé par 5 balles

Plusieurs personnes nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un incident survenu à Forest, près de la chaussée de Neerstalle, dans la nuit de dimanche à lundi. "On ne sait pas encore mais on pense que c’est un règlement de comptes. Il y a environ 30 min, on a entendu des coup de feu et des cris. Maintenant, la police a sécurisé la zone", nous écrit l’une d’entre elles.

Le gérant d'un restaurant situé à Forest a été grièvement blessé lors de cette fusillade survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Trois auteurs ont ouvert le feu et l'ont atteint aux jambes notamment. Les jours de la victime étaient dans un premier temps en danger mais ce n'était plus le cas mardi, a indiqué le parquet de Bruxelles, qui précise qu'une instruction a été ouverte. Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé.



Les faits se sont produits vers 02h00 lundi chaussée de Neerstalle. Trois auteurs à bord d'une Polo (Volkswagen) foncée se sont approchés de l'établissement alors que le gérant était en train de fermer. Ils ont menacé l'homme et un employé avec des armes à feu. Selon plusieurs médias, les auteurs auraient tenté d'enlever le restaurateur mais l'information n'a pas été confirmée par le parquet. Ils lui ont en revanche tiré dessus, l'atteignant de 5 balles. Ils ont ensuite pris la fuite et n'ont pas encore été interpellés.