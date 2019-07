Fusillade à la Gare du Nord de Bruxelles: une victime blessée suite aux coups de feu

Une personne a été blessée à la suite de coups de feu tirés à proximité de la Gare du Nord de Bruxelles, lundi vers 01h00 du matin.

La fusillade a eu lieu dans la commune de Schaerbeek et a fait un blessé. L'information a été confirmée par le parquet de Bruxelles.



Les circonstances des faits ne sont pas encore claires. L'identité des protagonistes n'est pas déterminée non plus.



L'expert en balistique et un médecin légiste ont été requis sur place pour les premières constatations. Quant à la victime, ses jours ne sont pas en danger, a néanmoins pu indiquer le parquet de Bruxelles qui n'est pas encore en possession de tous les éléments des faits.