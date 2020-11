Fusillade et agression au couteau à Schaerbeek: 3 blessés

Trois personnes ont été blessées dimanche après-midi à la suite d'une fusillade et d'une agression au couteau non loin du parc Josaphat à Schaerbeek, indique la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse). Les circonstances exactes de l'incident ne sont pas connues.



"Nos équipes ont été appelées vers 14h50 pour une fusillade survenue sur l'avenue Louis Bertrand, non loin du parc Josaphat", indique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police. "Sur place, deux personnes ont été retrouvées blessées par balle. Toujours conscientes, elles ont été transportées à l'hôpital. Leur état de santé n'a pas été communiqué. Nos équipes ont aussi trouvé une autre personne qui présentait une blessure par arme à feu, potentiellement liée à la fusillade. Cette personne a aussi été transportée à l'hôpital."

La police a embarqué plusieurs personnes pour audition, sans préciser s'il s'agissait de témoins, de victimes ou de suspects. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et le labo se rend sur place. Un périmètre de sécurité a été établi.

