Ganshoren: un septuagénaire arrive à s'échapper de l'incendie de sa maison

Une habitation est partie en fumée durant la nuit de vendredi à samedi à Ganshoren. L'occupant des lieux, un septuagénaire, a réussi à s'extraire des flammes à temps, ont précisé les pompiers bruxellois.

L'incendie a été constaté par un témoin vers 2h30, avenue du Cimetière. Un important dégagement de fumée était visible à l'arrivée des pompiers. L'occupant des lieux avait réussi à échapper aux flammes via le jardin de ses voisins. Le feu s'est propagé au véhicule du septuagénaire qui se trouvait dans son garage.

La voiture a dû être évacuée pour permettre aux pompiers de circonscrire l'incendie. Au total, l'opération a duré plus de deux heures et mobilisé 24 hommes du feu, deux autopompes et deux camions à grande échelle. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police. La cause du sinistre demeure inconnue. Les dégâts sont très importants.