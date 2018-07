Gare du Nord à Bruxelles: des chauffeurs de bus se plaignent de l'insécurité

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) est disposé à autoriser une mobilisation de la police fédérale pour contribuer à la sécurisation des abords de la gare du Nord à Bruxelles, en particulier à proximité des bus de sociétés privées qui assurent transports de passagers de et vers celle-ci.Le ministre a réagi ainsi, via Twitter, au cri d'alarme lancé par des chauffeurs de bus de la société Flixbus, à propos de la situation à la gare. Le ministre lui-même évoque une situation inquiétante.





Les chauffeurs se plaignent de ne pas se sentir en sécurité lorsqu'ils arrivent à la gare, ou la quittent, durant la nuit. Ils font état de groupes de personnes qui attendent l'arrivée des bus pour dévaliser des passagers. Via Twitter, le ministre de l'Intérieur a dit tendre la main au bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt, pour voir si la police fédérale peut intervenir de temps à autre pour aider la police locale. Le ministre compte faire inscrire ce point aussi vite que possible à l'agenda de la concertation avec les autorités locales.