Des témoins ont aperçu un renard ce vendredi entre 14h et 16h dans la gare du Nord à Bruxelles. "Un renard circule sous les quais", nous a écrit Christian via notre bouton orange Alertez-nous. "Un renard certainement blessé et affamé se trouve sous le quai 2. La SNCB est prévenue, en espérant qu'ils agissent", nous a confié Fabienne. Elle nous a aussi envoyé une photo où on aperçoit l'animal.

Contactée par nos soins, la porte-parole d'Infrabel confirme que le gestionnaire du réseau ferroviaire a été prévenu de la présence du renard sur les voies vers 14h30. L'animal s'est cependant enfui et nous ignorons dans quel état il se trouve.

Que se passe-t-il dans ce genre de situation?

La porte-parole nous précise qu'en cas de présence d'un animal de petite taille sur les voies ou à proximité, des mesures sont prises. "On demande au prochain train qui passe dans la zone d'adopter la marche prudente pour que le conducteur fasse attention et qu'il observe les alentours", indique Marie Molens. "S'il voit quelque chose, un animal ou tout autre danger, il prévient le contrôleur du trafic. Des agents qui travaillent en gare, des agents de Securail ou du personnel qui intervient sur les voies sont prévenus pour tenter de sauver l'animal et sécuriser la zone", précise-t-elle.

La représentante d'Infrabel explique qu'il est d'ailleurs plus facile d'intervenir en gare qu'en rase campagne. "En gare il y a du personnel qui peut intervenir rapidement et la circulation est plus lente. En pleine voie, si un train roule à 160 km/h, malheureusement le temps de voir le renard c’est déjà trop tard", confie Marie Molens.

Enfin, si l'animal repéré est blessé ou agressif, un vétérinaire est requis pour intervenir sur les lieux. Et pour les animaux de grande taille (c'est-à-dire au-delà d'un gros chien), des procédures spécifiques sont prévues.

Que faire si vous voyez un animal près des voies?

La porte-parole d'Infrabel nous explique ce qu'il est possible de faire si vous voyez un animal près des rails. "Vous pouvez contacter les services de police, ou les services de Securail qui sont sur place et qui peuvent intervenir. Ou encore des agents d’Infrabel et de la SNCB. Tous ces intervenants ont un lien direct avec le trafic control, qui gère tout le trafic dans une zone", indique Marie Molens.