Gilly: un homme dans un état critique à la suite d'une dispute avec son beau-père

Une tentative de meurtre a eu lieu vers 22h00 lundi à Gilly, a indiqué le parquet de Charleroi confirmant une information de SudPresse et la DH. Le beau-père a été interpellé et privé de liberté. Un différend familial serait à l'origine du drame. La victime s'est rendue au domicile de son beau-père et de sa mère lundi soir, rue de l'Hôpital à Gilly. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes ont un différend familial mais dont l'origine est encore inconnue, a précisé le parquet. Le beau-fils s'est rendu sur les lieux armé d'un objet. Le beau-père a riposté et a porté plusieurs coups à l'aide d'un objet. "L'identification de l'objet utilisé par le suspect n'est pas encore très claire." La victime a été transportée vers l'hôpital dans un état critique. L'auteur présumé des coups a été interpellé et privé de liberté. Il doit être auditionné dans les prochaines heures. Le dossier a été mis à l'instruction.