Un grave accident de la route a eu lieu en début d'après-midi au carrefour entre le boulevard Lambermont et l'avenue Britsiers à Schaerbeek. L'accident implique une trottinette et une vélo. Il y a 2 blessés et deux ambulances et un SMUR ont été envoyés sur place selon les pompiers de Bruxelles. Plus d'infos dans les prochaines minutes.