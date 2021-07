Grève de la faim des sans papiers à Bruxelles: le rapporteur spécial des Nations Unies vient à leur rencontre

Depuis le 23 mai dernier, 430 personnes sans papiers ont entamé une grève de la faim. Ils occupent l'église du Béguinage, ainsi que les réfectoires des universités bruxelloises ULB et VUB. Le rapporteur spécial des Nations Unies est ce matin à l'église.

Notre journaliste Loïc Parmentier était à l'église du Béguinage, à Bruxelles, pour le RTL INFO 13h. Depuis le 23 mai, 430 personnes sans papiers demandent une régularisation et font, pour l'obtenir, une grève de la faim. Ce midi, le rapporteur spécial des Nations Unies, en charge des Droits de l'Homme et de l'extrême pauvreté, Olivier De Schutter, était présent sur place. La raison de sa visite ? Il a répondu à l'invitation des grévistes de la faim et de leur comité de soutien. Olivier De Schutter est donc venu à 11h30 dans l'église du Béguinage.

46 jours sans s'alimenter

Il a pu constater que quelque 200 grévistes étaient dans l'église, des hommes et des femmes. Cela fait 46 jours qu'ils ont arrêté de s'alimenter. Le rapporteur spécial de l'ONU a pu écouter, discuter et sur le temps de sa visite, pas moins de 7 grévistes de la faim ont dû quitter l'église, trop faibles. Ils ont été emmenés en ambulance dans différents hôpitaux bruxellois.

Que peut faire Olivier De Schutter pour aider ces personnes ? "Je suis ici au stade de ce qu'on peut appeler l'information, a-t-il confié à notre équipe. Je recueille des témoignages, je viens m'informer. C'est un luxe que de pouvoir parler directement aux personnes parce qu'en général, ce sont des informations que l'on reçoit à distance et des conversations que l'on a sur Zoom. Mais aujourd'hui, je peux parler aux gens et ça me permet de préparer un dossier qui, le cas échéant, pourra déboucher sur une communication officielle au gouvernement belge." Cela sera-t-il contraignant pour l'Etat belge ? "Le droit international repose sur l'idée que les Etats sont soucieux de leur réputation et que la crédibilité de leurs paroles dans les relations internationales dépend de leur capacité à être eux-mêmes irréprochables."