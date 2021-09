Grève des commerçants du parvis de Saint-Gilles aujourd'hui: ils n'en peuvent plus des toxicomanes dans le quartier

Une grève plutôt inédite se prépare à Saint Gilles: celle d'un quartier tout entier. Cafés et restaurants du parvis de Saint Gilles n'en peuvent plus des toxicomanes qui trainent devant leurs portes. Selon les commerçants, leur présence engendre un climat de stress et de violence envers les clients, le personnel et les passants.

Les patrons font donc grève, tous ensemble, ce mercredi 15 septembre. L'action s'étendra du Parvis, en passant par la rue de Moscou jusqu'à la place Dillens. Les établissements resteront fermés dès 16 heures.

La problématique ne date pas d'hier, les commerçants la dénoncent d'ailleurs depuis longtemps. Selon la commune, un dispositif spécial a été lancé fin juillet par la police. Il a permis l'arrestation de 36 fauteurs de troubles, dont 21 sur le parvis. En parallèle, les gardiens de la paix et les équipes de proximité poursuivent leur travail de terrain, tout comme les équipes du CPAS et leurs travailleurs sociaux.

Depuis début septembre enfin, un arrêté d'interdiction de fréquentation des lieux est entré en application. Il a été utilisé à 1 reprise (donc, en ce moment, une personne est interdite de présence sur le parvis durant un mois).