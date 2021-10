Grève du zèle de la police dans les aéroports: le point sur la situation ce vendredi matin

50.000 chanceux partent en vacances en avion ce vendredi, pour les congés de Toussaint. Ils sont attendus dans les aéroports mais, pour rappel, les syndicats de police ont annoncé "une grève du zèle" à Zaventem et à Charleroi. Le conseil de la matinée, c’est donc de partir bien en avance pour arriver en temps et en heure. Voici le point sur la situation ce vendredi matin aux aéroports de Zaventem et de Charleroi.

Environ 50.000 passagers sont attendus tout au long de la journée ce vendredi à l’aéroport de Zaventem pour les vacances de Toussaint. Il faut donc être prudent et prévoyant si vous devez prendre l’avion. Les syndicats de police avaient en effet annoncé "une grève du zèle" durant la journée, elle a débuté à 6 heures. Les contrôles sont renforcés en ce qui concerne les documents d’identité et les bagages, notamment. Cette action entraine des retards et des files supplémentaire.

A Zaventem, on dénombre jusqu'à une heure et dix minutes d'attente supplémentaire. Certains vols sont même retardés de plus d'une heure pour permettre aux passagers bloqués de pouvoir embarquer. Selon notre journaliste sur place Halima Moane Sahli, des files de voitures s'accumulent pour accéder à l'aéroport de Bruxelles nationale.

La situation sera apparemment similaire du côté de l'aéroport Charleroi qui, rappelons-le, est également concerné par cette grève du zèle. Un témoin, via le bouton orange Alertez-nous, nous rapporte en effet que des files commencent aussi à s'allonger autour de l'aéroport carolo. Le conseil reste donc toujours le même : prenez de l’avance si vous partez en avion ce vendredi, et ce que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

L'action concerne la zone hors Schengen

Les contrôles renforcés ont débuté vers 5h30. Les grévistes zélés contrôlent méticuleusement les documents d'identité des passagers et passagères qui ont pour destination un pays situé en dehors de l'espace Schengen. Si l'action est actuellement limitée à la zone hors Schengen, les 26 États et territoires européens situés dans l'espace Schengen pourraient eux aussi être affectés au cours de la journée.

Peu de temps avant 8 heures, une cinquantaine de délégués syndicaux sont arrivés sur place à Zaventem. Ils se sont installés devant les premiers contrôles de tickets, dans le hall des départs. Les syndicats de la police fédérale dénoncent des négociations salariales au point mort et les économies que le gouvernement fédéral entend appliquer au budget de la police. Le manque de personnel est également source de mécontentement, tandis que la police ne dispose pas de suffisamment de temps pour vérifier les documents d'identité, pointent les représentants syndicaux.

Dès hier soir, des files à la douane nous étaient signalées via notre bouton orange Alertez-nous