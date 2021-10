Situation compliquée dans les aéroports: "Il y a des possibilités d’action ce week-end"

Environ 50.000 personnes partent en vacances en avion ce vendredi dans nos aéroports. Mais encore faut-il ne pas rater son vol… Pour rappel, les policiers des aéroports de Bruxelles Airport et de Charleroi mènent une grève du Zèle. Cela veut dire que les contrôles sont renforcés et que cela entraîne pas mal de retard pour les voyageurs. Un conseil s'impose dès lors: partez bien en avance pour arriver en temps et en heure.

L'action a démarré ce vendredi matin à 6 heures, à l’entrée de l’aéroport de Zaventem. Rapidement, des files de voitures s’accumulent et vont jusqu'au ring avec parfois jusqu'à une heure d'attente. La police effectuait des contrôles aléatoires les véhicules. L'objectif ? Ralentir le trafic. "Cela fait presque une heure. Moi, j’étais loin là-bas derrière. Je dois donner un paquet à quelqu’un et la personne va partir, je ne suis pas sûr de les retrouver", témoignait un automobiliste dans les bouchons. Ceux qui ont pris leurs dispositions le prennent avec plus de philosophie. "Non, on n’est pas en retard. On a pris les devants. On savait…", nous disait dans la matinée un couple.

La police mène cette grève du zèle pour dénoncer ses conditions de travail. Les syndicats de la police fédérale pointent en effet du doigt des négociations salariales au point mort et les économies que le gouvernement fédéral entend appliquer au budget de la police. Le manque de personnel est également source de mécontentement, tandis que la police ne dispose pas de suffisamment de temps pour vérifier les documents d'identité, pointent les représentants syndicaux. "On avait une promesse d'engagement, on devait en rediscuter parce qu'elle nous paraissait insuffisante et on a constaté qu’au conclave budgétaire, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités et qu'aucune revalorisation salariale aura lieu. Les policiers sont en colère", souligne Betty Masure, mandataire CGSP.

Les policiers vont simplement faire leur job mais en prenant le temps qu'il faut pour contrôler tous les documents

Plus tôt dans la matinée, les contrôles ont été renforcés pour les bagages, les documents d'identité et les passeports pour les vols hors Europe. "Le but est évidemment de montrer que les services de police sont trop peu nombreux et donc on va organiser des contrôles qu'on appelle pointilleux, c'est-à-dire que les policiers vont simplement faire leur job mais en prenant le temps qu'il faut pour contrôler tous les documents. Finalement notre job, c'est la sécurité des citoyens et des voyageurs", détaille Thierry Bolin, porte-parole SNPS (Syndicat National Police et Sécurité).

Comptez en moyenne une heure d'attente supplémentaire mais les voyageurs sont très largement compréhensifs. "Je comprends les policiers parce qu’ils ont beaucoup trop de travail, ils sont trop peu de gens et je les comprends, je les soutiens", glisse une voyageuse. "On s'est organisé ce matin, on est parti assez tôt. On est parti à 6 heures alors que le vol est seulement à 12h10", dit un autre.

Plusieurs vols retardés

Pour permettre à tous les passagers d’arriver dans les temps et de prendre leur avion, plusieurs vols ont même été retardés. Mais, selon la porte-parole de Brussels Airport, il est possible que certaines personnes ont malgré tout louper leur avion. "C'est vrai que les compagnies aériennes, face aux files, ont décidé de retarder certains vols. Il y a eu des retards jusque parfois deux heures pour certains vols, histoire d’avoir vraiment tous les passagers à bord. Mais malheureusement sans doute que quelques passagers ont raté leur avion", indique Nathalie Piérard.

Sur le coup de 13 heures, la situation était progressivement en passe de revenir à la normale. La circulation pour accéder à l’aéroport de Bruxelles National s’était normalisée. "Pour le moment, les accès routiers sont tout à fait libres. Il n’y a plus de grève du zèle pour accéder à l’aéroport. On a encore quelques files au niveau des contrôles des passeports pour les passagers non-Schengen mais rien de comparable à ce matin", dit-elle avant de préciser : "On tourne aux environs d’une demi-heure à une heure de file. Mais il faut aussi savoir qu’on est un peu en dehors de l’heure de pointe pour le moment. On devrait avoir un peu plus de passagers dans le courant de l'après-midi."

A Charleroi, des dizaines de passagers ont raté leur vol

Du côté de Charleroi, la situation s’était également normalisée vers 13 heures. Notre journaliste sur place, Corentin Simon, indiquait que le hall des départs de l’aéroport de Charleroi comptait encore de nombreux voyageurs et des files un peu plus longues qu’habituellement, mais a priori rien d’anormal pour un jour de départ en vacances.

Pour rappel, deux points posaient problème ce vendredi matin à Charleroi : d’une part, au niveau des ronds-points principaux donnant accès à l’aéroport. Des contrôles de police y étaient en effet organisés, bloquant l’accès des passagers qui devaient passer au compte-goutte. D’autre part, comme à Zaventem, cela coinçait au niveau du contrôle des documents pour les passagers devant quitter l’espace Schengen. Vers 13 heures, la situation était cependant toujours compliquée à cet endroit-là. Cela prend plus de temps car les policiers sont peu nombreux pour effectuer le travail.

Conséquence de cela ? A l’aéroport de Charleroi, plusieurs dizaines de passagers ont raté leur vol, notamment certains se rendant à Dublin, selon un porte-parole de l'aéroport de Charleroi (BSCA). "Nous tentons de prioriser au maximum le passage des voyageurs" en cette veille de congé d'automne, a indiqué le porte-parole de BSCA. "Nous recommandons aux voyageurs et voyageuses de venir à l'aéroport longtemps à l'avance", a ajouté le porte-parole

La grève pourrait se prolonger ce week-end

Cette grève du zèle pourrait encore se poursuivre dans les prochains jours mais, pour l’heure, impossible dire quelles sont les actions envisagées. Un conseil s'impose dès lors : prenez de l’avance si vous partez en avion, ce que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. Même si l'action est actuellement limitée à la zone hors Schengen, les 26 États et territoires européens situés dans l'espace Schengen pourraient eux aussi être affectés.

Dès hier soir, des files à la douane nous étaient signalées via notre bouton orange Alertez-nous