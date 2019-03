Grève mondiale pour le climat: vêtu de bouteilles en plastique, il ne passe pas inaperçu dans le métro à Bruxelles

De Bruxelles à Gand, en passant par Liège, Mons, Namur ou Anvers, une vingtaine d'actions sont prévues aux quatre coins de la Belgique vendredi à l'occasion de la grève internationale pour le climat, "Global strike for future", initiée par les jeunes du monde entier de Youth for Climate, ayant emboîté le pas à la Suédoise Greta Thunberg.



Ce matin vers 9h20, un jeune homme était déjà prêt pour la mobilisation à Bruxelles. Pour l'occasion, le manifestant s'est créé un manteau de bouteilles afin de dénoncer l'impact du plastique, qui participe au réchauffement climatique. Pour rappel, cette matière est dangereuse pour la flore et la faune car elle libère des gaz à effet de serre lors de sa dégradation.



Dans la capitale, une marche nationale pour le climat est prévue au départ de la gare du Nord à 13h00, avec à l'arrivée gare du Midi des podiums, de la musique et des discours ainsi qu'un village associatif.





Dans le reste du pays



Du côté de Liège, un rassemblement est attendu à 10h00 devant la gare des Guillemins, avant un départ groupé en train pour Bruxelles. Les élèves sont incités à se rendre d'abord à l'école à 08h00 pour organiser un sit-in devant l'entrée de leur établissement. "Nous demandons à tous les étudiants ainsi qu'à tous ceux qui le souhaitent, de venir nous rejoindre afin de montrer qu'on ne lâchera pas l'affaire", écrivent sur la page Facebook de l'événement Youth for climate et Students for climate.



Un autre rassemblement aura lieu à Namur, de 11h00 à midi, place d'Armes, tandis qu'à Mons, rendez-vous est donné à 10h00 place Léopold, pour un départ de cortège à 10h30. Un autre s'élancera encore à Tournai à 08h30 de la rue Beyaert. Des rassemblements et marches sont aussi attendus entre autres à Louvain, Hasselt, Anvers, Gand, Courtrai, Vilvorde, Bruges ou Ostende. Les syndicats s'affichent solidaires des revendications des jeunes, sous la bannière "Workers for climate", qui formule cinq revendications, dont un plan climat ambitieux, une loi climat garantissant une transition écologique et sociale ou encore un seul ministre fédéral en charge du climat, de l'énergie et de la mobilité.



Trois cents chercheurs belges, français et suisses ont par ailleurs appelé à la grève pour le climat. "C'est devenu, pour ceux qui possèdent une parcelle de savoir, un impératif moral et politique d'accompagner et d'encourager cette mobilisation de la jeunesse", indiquaient-ils dans une tribune. Enfin, les ONG's ont d'ores et déjà annoncé leur présence lors de la marche organisée vendredi à Bruxelles. "Ces jeunes nous montrent que l'avenir, c'est eux! Ils nous bousculent, ils nous titillent et pour tous ceux qui ont déjà participé à leurs marches, ils nous rendent espoir", souligne le CNCD-11.11.11. La circulation sera perturbée dans le centre-ville et sur la petite ceinture entre 13h00 et 15h00, avertit la police. Une vingtaine de lignes de bus pourraient aussi être perturbées en fonction de l'avancée du cortège, selon la Stib, qui a publié ces lignes sur son site. La grève de vendredi sera observée dans plus de 90 pays.