Grève prévue à l'aéroport de Bruxelles: "Arrivez trois heures à l'avance"

Demain, c'est déjà le jour des premiers départs en vacances de Carnaval. Brussels Airport attend 74 000 passagers rien que pour la journée de vendredi. Des départs qui risquent fort d'être perturbés par une grève du zèle de la police aéroportuaire. Difficile de prévoir son impact pour l'instant.

Les files d'attente aux contrôles d'identité risquent de s'allonger vendredi à Brussels Airport. La police aéroportuaire y mènera dès 06h00 une action du type "grève du zèle", a annoncé Joery Dehaes, du syndicat chrétien flamand AVC.

Nathalie Piérard, porte-parole de Brussels Airport, était au micro de Bel RTL. Elle indique: "On a aucune idée de quelle sera l'ampleur de l'action. Elle sera centralisée sur les passagers non-Européens ou les vols "hors Schengen". Ca concernera surtout et principalement les contrôles de passeport au départ et à l'arrivée. Le message vraiment important est d'arriver à temps à l'aéroport. Pour ces vols-là, arrivez trois heures à l'avance. Rester calme dans les files et de prendre patience. Nous essayerons de pouvoir informer et guider les passagers si besoin."

Cette action fait suite à une concertation organisée mercredi entre les syndicats et la direction mais qui n'a rien donné. Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour dénoncer un manque récurrent de personnel et de moyens. La grève du zèle des agents consiste à respecter scrupuleusement les procédures prévues, ce qui pourrait allonger les délais d'attente aux contrôles des passeports, explique Joery Dehaes. La durée de l'action n'est pas encore fixée.