Un accident impliquant 2 camions s'est produit sur le ring de Bruxelles. On compte plus d'une heure de files entre Wemmel et le viaduc de Vilvorde, vers Zaventem. Les poids lourds ont perdu du mazout sur la chaussée, deux bandes sont bloquées à Vilvorde.

Le dépannage des camions et le nettoyage de la route risquent de prendre du temps. Il est conseillé de ne pas passer via ce tronçon du ring pour le moment.