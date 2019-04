Gros dégagement de fumée du côté d'Anderlecht et Forest: que se passe-t-il? (photos et vidéo)

Un incendie s'est déclaré vendredi vers 14h40, boulevard de l'Humanité à Anderlecht, au centre de tri de la firme Shanks, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y eu aucun blessé.

"Que se passe-t-il? Gros dégagement de fumée dans le ciel du côté d'Anderlecht", demande un témoin via notre bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi à Forest, à la limite de la commune d'Anderlecht. Le feu a pris dans un centre de tri de déchets, 'Recypark Sud', situé sur le Boulevard de l'Humanité. Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, précise que "le feu avait déjà pris au même endroit il y a quelques temps. Les services de pompiers sont sur place." Il n'y eu aucun blessé. On ignore pour l'instant ce qui a provoqué le départ des flammes. L'incendie engendre une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres dans la région bruxelloise provoquant l'interrogation de nombreux habitants.

Le boulevard fermé à la circulation

"Il n'y a pas d'habitation aux alentours et la fumée monte verticalement", a précisé Walter Derieuw. "On a envoyé de grands moyens sur place pour éteindre le feu". Les pompiers se préparent à une longue intervention. "On va devoir ouvrir avec un bulldozer et travailler couche par couche", a précisé le porte-parole. En novembre dernier, cette intervention avait duré toute une journée.Les pompiers ont demandé à interrompre le trafic ferroviaire sur la ligne qui passe à proximité. Le boulevard Industriel est de plus fermé entre le Boulevard International et le Boulevard de l'Humanité, a indiqué l'agence Bruxelles Mobilité. Le trafic de la Stib est également quelque peu perturbé à ce niveau.