Vaste opération de police à Forest vers midi après des témoignages inquiétants: une fausse alerte

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange sur le coup de 12h30 pour nous signaler qu'un important déploiement de policiers était en cours près de la place Saint-Denis à Forest. Selon plusieurs témoins, "des policiers armés étaient prêts à faire feu, ainsi que des snipers". Sur les photos envoyées par des témoins via le bouton orange Alertez-nous, on a aperçu des policiers sur les toits et des hélicoptères.

Le périmètre de sécurité relatif à l'intervention dans un immeuble de la rue Jean-Baptiste Vanpé a été levé jeudi vers 15h05 et aucun élément suspect n'a été découvert lors de la fouille, a indiqué le parquet de Bruxelles à 15h50.



Une déclaration confuse à un travailleur social

Vers 08h00 du matin, un homme, d'origine polonaise, a fait une déclaration confuse à un travailleur social, sur des faits de menaces dont il aurait été victime. Les faits se seraient déroulés à une adresse située dans les environs de la place Saint-Denis à Forest. Cette personne a été prise en charge par la police locale de la zone Bruxelles-Midi et une enquête a été ouverte.

Plus tard dans la matinée, les services de police ont cru comprendre des déclarations de la personne d'origine polonaise qu'un assassinat aurait pu avoir eu lieu à une deuxième adresse dans les environs de la place Saint-Denis.



Une fouille approfondie a été effectuée

Lors de l'enquête autour de la première adresse, les policiers ont cru comprendre, sur base d'autres témoignages, que des hommes éventuellement armés auraient pu se retrancher dans une des habitations.

La police locale de Bruxelles-Midi n'a pas souhaité prendre de risques inconsidérés et a déployé un périmètre de sécurité. Le renfort de la police fédérale a également été demandé. Une fouille approfondie a été effectuée dans les bâtiments mentionnés afin de vérifier si un crime y avait été commis ou si des hommes armés y étaient cachés. Ces recherches ont nécessité un temps certain, explique le parquet.