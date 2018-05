Gros embarras de circulation à la fin de la E40 Liège-Bruxelles: "Toute la circulation est à l'arrêt autour de la place Meiser. C'est l'ENFER!"

La nouvelle phase de la rénovation des tunnels du complexe Reyers a débuté lundi. Le tunnel Meiser est à nouveau ouvert à la circulation, mais les travaux ont débuté dans le tunnel Reyers-Montgomery dans les deux directions et dans le tunnel Reyers-Meiser en direction de la E40. Les trois tunnels sont fermés simultanément à la circulation.

Attention, c'est la pagaille ce matin sur la E40 à l'entrée de Bruxelles. Vous êtes nombreux à nous le signaler via la bouton orange Alertez-nous, comme c'est le cas d'un navetteur qui nous écrit: "Toute la circulation est à l'arrêt autour de la place Meiser . C'est l'enfer."

"J'ai mis 45 minutes pour faire 2 kilomètres", nous confie Jacques, un automobiliste, furieux. "Je viens de passer 1h15 dans un bus qui habituellement met 10 minutes", râle une navetteuse de la STIB.

Car, comme l'a confirmé la STIB ( Société de Transports Intercommunaux Bruxellois) dans un tweet, ces ralentissements ont également eu des conséquences sur la circulation des bus.

Une nouvelle phase du grand chantier de réfection des tunnels ralliant la E40 vers Bruxelles a commencé ce lundi matin. C'est le genre de travaux qui a des conséquences pour tous les navetteurs. Le tunnel vers Meiser est rouvert mais réduit à une bande et le tunnel vers Montgomery est fermé..





Pire à l'heure de pointe du soir... et jusqu'en janvier !



Selon notre Miss Trafic, Vanessa Matagne, "cela risque également d'être compliqué pour sortir de la capitale ce soir." Et de compléter: "Pour rejoindre l'E40 vers Liège, le tunnel venant de Montgomery est fermé tout comme celui venant de Meiser, et ils le resteront jusqu'en janvier 2019, si tout se passe bien".

En attendant, il va falloir donc trouver des astuces pour quitter le centre de Bruxelles sans trop d'embouteillages.



Déviations



Les automobilistes sont invités à suivre les nouvelles déviations mises en place à partir de l'A12, du boulevard Léopold III ou de l'E411. Les déviations seront équipées de panneaux d'informations dynamiques permettant d'indiquer en temps réel l'itinéraire le plus rapide pour rejoindre le centre de Bruxelles.



Les principales déviations mises en place passent:



- Par Laeken et l'E19 vers Strombeek-Bever

- Par Delta, Herman Debroux puis le carrefour Léonard via l'E411

- Par le Boulevard Léopold 3 pour rejoindre le ring à Zaventem



Par ailleurs, il n'est également pas encore possible de rejoindre l'E40 depuis l'avenue de Roodebeek. Une déviation locale est prévue via l'avenue des Cerisiers. Pour rejoindre Meiser depuis l'avenue de Roodebeek, il est conseillé de passer par le square Plasky.