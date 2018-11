Gros succès pour l’"Opération Chaussettes": des centaines de sacs de vêtements récoltés pour les personnes dans le besoin

La septième édition de l’"Opération Chaussettes" a connu un gros succès ce matin à Bruxelles. L’opération vise à récolter des vêtements et des produits de première nécessité. Au départ, c’était pour les sans-abris mais aujourd’hui, de plus en plus de monde en bénéficie.

"Deux pantalons, des shampoings, des chaussettes, des slips, des chaussures et je cherche encore un training", confie Ludovic, qui vit sous le seuil de pauvreté. Il s’est rendu à l’Opération Chaussettes en espérant trouver de quoi se réchauffer cet hiver.

Sur la place Poelaert, il faut faire la file pour déposer ses sacs remplis de vêtements. Les donateurs sont parfois très chargés. "J’ai fait une récolte depuis un mois à la maison, et donc beaucoup de gens m’ont contactée par Facebook et sont venus tout déposer chez moi", confie une donatrice. "C’est déjà difficile d’accepter que des gens dorment dans la rue, alors si on peut aider en vidant nos armoires, on le fait", explique une autre personne apportant des sacs de vêtements.

A peine arrivés, les vêtements et produits de premiers soins sont pris en charge par les bénévoles. "Je trie les sacs que les gens déposent ici pour les hommes, les femmes et les enfants", explique Noëlle De Patoul, bénévole.

Alors que le froid s’est déjà bien installé, l’Opération Chaussettes s’étend à tous les vêtements chauds, aux couvertures et aux sacs de couchage. Tous les dons sont les bienvenus. "Le nom est symbolique, explique Catherine Ullens De Schooten. Mais les chaussettes sont une des premières choses dont on a besoin puisque c’est par là qu’ils prennent froid." Des centaines de sacs seront triés puis redistribués aux sans-abris et aux personnes dans le besoin.