Commerçants et habitants touchés par une panne d'électricité au coeur de Bruxelles: le courant est rétabli

Plusieurs personnes nous ont signalés une panne d'électricité au coeur de Bruxelles ce lundi après-midi vers 15h. "Les boutiques et tous les fast-food sont désemparés, les sirènes de sécurité sifflent partout. On ne sait pas à quoi c'est dû", nous a confié Nicolas via le bouton orange Alertez-nous. "Tous les commerçants sont choqués", a ajouté un autre témoin.

La cabine en question est en travaux

La panne a touché Bruxelles, mais aussi Ixelles et Saint-Gilles. "Il s'agit d'un problème survenu sur une cabine haute tension, qui a provoqué une réaction en chaîne et privé de courant d'autres cabines", a expliqué Iris Fostier, porte-parole de Sibelga. Vous trouverez ci-dessous la liste des rues concernées durant la panne. D'après les premiers éléments constatés, ce serait une surchauffe du matériel avec la chaleur qui serait en cause.



À 18h04, les 41 cabines touchées ont été rétablies selon Sibelga.



La panne a été détectée vers 15h19, mais sa résolution a pris plus de temps que d'habitude. Peu après 16h, certaines rues ont déjà récupéré le courant. Mais il a fallu attendre 18h04 pour que le problème soit totalement résolu. Soit une durée totale de 2h44.



"En général on peut manoeuvrer à distance pour récupérer l'électricité d'une partie du réseau pour rétablir le courant dans la partie en panne. Mais dans ce cas-ci, la cabine en question est en travaux. Nos techniciens doivent donc se rendre sur place pour intervenir sur le terrain. Et le trafic à cette heure-ci risque de ralentir leur arrivée", a indiqué la porte-parole durant l'incident.





Une panne classique



La panne est considérée comme "classique" par le gestionnaire. "Il y a environ 200 problèmes de ce type par année. Ça ne veut pas dire que le réseau est mal entretenu, car il faut bien se rendre compte que les causes de panne peuvent être multiples. Il peut y avoir des dégâts lors de travaux, des glissements de terrain, des défauts de fabrication dans le matériel utilisé, etc.", a confié Iris Fostier.





Les rues concernées par la coupure de courant ce lundi après-midi:



Avenue Louise, avenue de la Toison d'Or, chaussée d'Ixelles, chaussée de Vleurgat, chaussée de Wavre, galerie de la Porte Louise, place Eugène Flagey, place Fernand Cocq, place Henri Conscience, place Louise, place Stéphanie, rue Cans, rue Capitaine Crespel, rue Ernest Solvay, rue Francart, rue Gray, rue Isidore Verheyden, rue Jean Van Volsem, rue Jean d'Ardenne, rue Keyenveld, rue Lesbroussart, rue Maes, rue Malibran, rue Mercelis, rue Saint-Boniface, rue Sans Souci, rue Scarron, rue Souveraine, rue Van Aa, rue Van Elewyck, rue de Hennin, rue de Stassart, rue de Venise, rue de Vergnies, rue de l'Arbre Bénit, rue de l'Ermitage, rue de la Cité, rue de la Concorde, rue de la Croix, rue de la Crèche, rue de la Digue, rue de la Grosse Tour, rue de la Grosse-Tour, rue de la Longue Haie, rue de la Paix, rue de la Tulipe, rue des Champs Elysées, rue des Chevaliers, rue des Cygnes, rue des Drapiers, rue du Berger, rue du Collège, rue du Conseil, rue du Couloir, rue du Couvent, rue du Prince Albert, rue du Prince Royal, rue du Président, rue du Viaduc.