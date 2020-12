Grosse panne de courant à Woluwe-Saint-Pierre: de nombreuses rues impactées

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé via le bouton orange alertez-nous, une panne de courant ce samedi soir à Woluwe-Saint-Pierre.

Sibelga, le gestionnaire, nous a répondu. Une importante coupure d'électricité est bien survenue vers 21h 15 dans la commune. Une vingtaine de rues ont été impactées (voir la liste complète en cliquant sur ce lien).

Le gestionnaire d'électricité et de gaz bruxellois indique que le courant pourrait être rétabli aux environs de 23h. "On ne connaît pas encore les causes de cette panne d'une ampleur assez conséquente", déclare la porte-parole. "La priorité est de rétablir le courant, à distance, quand il est possible de contrôler certaines cabines. Pour les autres, des techniciens se rendront directement sur place."