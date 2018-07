Une panne à l'enregistrement des bagages provoque d'énormes files à l'aéroport de Bruxelles (vidéo)

Selon plusieurs voyageurs en ce moment à l'aéroport de Bruxelles, il y aurait de longues files d'attente aux postes d'enregistrement. Vous nous avez contactés via Alertez-nous pour nous faire part de votre ras-le-bol: "Les files d'attentes sont de plus de deux heures et des avions décollent à moitié remplis", nous écrit une internaute.

Selon nos informations, il y aurait une panne du système d'enregistrement des bagages. Les tapis roulants sont à l'arrêt. Conséquences : les valises s'entassent dans le hall des départs.

Pour l'instant, il n'y a pas de retard sur les vols mais, si vous prenez l'avion cette après-midi, mieux vaut prévoir plus de temps pour l'enregistrement.