Haren: un homme grièvement blessé après une sortie de route

Les pompiers bruxellois ont dû libérer un homme coincé dans sa voiture après un accident de la circulation à Haren dans la nuit de samedi à dimanche vers 00h35. Le conducteur a été transporté à l'hôpital gravement blessé.

L'accident grave s'est produit chaussée de Haacht à Haren. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a par la suite percuté un véhicule garé et un poteau. Le conducteur était inconscient dans la voiture très endommagée. "Afin de le libérer de la voiture dans des conditions idéales, l'arrière du véhicule a été ouvert. Le conducteur a été transporté à l'hôpital dans un état inquiétant", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La police est arrivée sur les lieux et enquête plus avant sur les circonstances de l'accident.